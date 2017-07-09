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09 Липень 2017, Київ 20:53
Новини | Політика

Парубій на зустрічі з Ґутеррішем: Росію в ООН треба позбавити права вето з українських питань

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про необхідність позбавлення делегації Росії в Раді безпеки ООН права вето в питаннях, що стосуються України.

«Зараз, коли триває російська агресія, Україна вкрай потребує сильної та дієвої ООН. Я переконаний, що Росія повинна бути позбавлена права вето з питань, які стосуються України», – сказав спікер українського парламенту на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, який нині перебуває з візитом у Києві.

Є п’ять постійних членів Ради безпеки ООН – Великобританія, Китай, США, Франція і Росія, яка фактично не тільки має право, а й постійно ветує будь-яке рішення, яке вона сприймає таким, що скероване проти неї. Зокрема Росія неодноразово використовувала право вето під час розгляду українських питань.

Україна, яка є наразі непостійним членом Ради безпеки ООН, неодноразово закликала до реформування Ради безпеки ООН, щоб усунути зловживання правом вето її постійними членами.

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