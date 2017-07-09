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09 Липень 2017, Київ 22:19
Новини | Події

Луценко заявляє, що може подати нові подання щодо 6 депутатів, якщо не буде рішення

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що подаватиме нові подання про зняття депутатської недоторканості, якщо Верховна Рада не зможе ухвалити рішення до парламентських канікул. Про це він заявив в ефірі ТСН.Тиждень.

Луценко висловив сподівання, що Рада підтримає подання щодо шести депутатів.

«Як людина, я оптиміст... Під фокусом всіх камер і своїх виборців депутати часто ухвалюють відповідальні рішення. Я вірю, що всі шість депутатів будуть проголосовані», – сказав він.

Минулого тижня регламентний комітет розглядав подання генпрокурора про зняття депутатської недоторканності з шести нардепів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет вважає недостатньо обґрунтованими. Очікується, що під час пленарного тижня ці подання розглянуть в Раді.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.

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