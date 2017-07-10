Бойовики на Донбасі здійснили 38 обстрілів за добу – штаб

Підтримувані Росією бойовики здійснили 9 липня 38 обстрілів позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Жодний військовослужбовець Збройних сил України не постраждав, ідеться в ранковому зведенні.

За цими даними, сепаратисти все частіше застосовують артилерію та інші заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Понад половина обстрілів, 20, була на Приморському напрямку, ідеться в зведенні штабу АТО.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що ситуація на лінії фронту далі залишається напруженою, за даними сепаратистів, фіксуються «поодинокі обстріли і локальні сутички малої інтенсивності».

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.