Сторони конфлікту дотримуються перемир’я на південному заході Сирії

Сторони конфлікту в Сирії 9 липня переважно дотримувалися умов перемир’я, домовленість про початок якого була досягнута між Сполученими Штатами та Росією. Як інформує базована у Великій Британії моніторингова організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», на південному заході країни «панує спокій», попри деякі незначні порушення.

Угода про деескалацію має на меті відокремити сили сирійського президента Башара Асада та підтримуваних США антиурядових повстанців, між якими понад шість років триває громадянська війна. Припинення вогню охоплює провінції Дараа, Швейда і Кунейтра, розташовані вздовж кордону з Йорданією, яка також виступає гарантом дотримання домовленостей.

«Схоже, що припинення вогню в Сирії є... Добре!» – так у мережі мікроблогів Twitter відреагував на повідомлення президент США Дональд Трамп.