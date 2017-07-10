У Женеві відбудеться черговий раунд переговорів щодо Сирії

Представники уряду сирійського президента Башара Асада зустрінуться 10 липня в Женеві з посланцями антиурядової опозиції на сьомому раунді мирних переговорів під егідою ООН.

Зустріч відбудеться наступного дня після початку дії угоди припинення вогню на південному заході Сирії. Ця угода, укладена Росією, США та Йорданією, була досягнута поза межами женевських переговорів. Представник ООН Стаффан де Містура заявив, що припинення вогню створило «відповідну атмосферу» для переговорів у Женеві.

Шостий раунд женевських переговорів завершився в травні без відчутного прогресу. Опозиція далі наполягає, що відставка Асада має бути частиною будь-якій угоді, уряд Сирії вважає, що роль Асада не є темою переговорів.

Від початку громадянського конфлікту в Сирії у 2011 році понад 320 тисяч людей загинули, мільйони стали біженцями.