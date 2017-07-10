Світоліна зіграє на Вімблдоні з сенсаційною переможницею відкритого чемпіонату Франції

Перша ракетка України, четверта тенісистка світу Еліна Світоліна 10 липня зіграє в четвертому раунді головного тенісного змагання на траві – Вімблдонського турніру. Суперницею харків’янки буде 13-та сіяна в Лондоні латвійка Олена Остапенко, яка кілька тижнів тому сенсаційно виграла відкритий чемпіонат Франції.

Світоліна є останньою представницею України в одиночному розряді на Вімблдоні. 8 липня ракетку зачохлила Леся Цуренко, яку майже без боротьби в третьому колі переграла словачка Магдалена Рибарикова – 6:2, 6:1.