Російський активіст утік до Литви, щоб уникнути кримінального переслідування

Російський націоналістичний активіст Юрій Горський втік зі своєї країни після того, як як московський суд помістив його під домашній арешт на час судового розгляду за звинуваченням у розпалюванні ненависті.

Горський написав у Facebook, що йому вдалося перейти російсько-литовський кордон у ніч з 8 на 9 липня.

7 липня суд у Москві ухвалив, що Горський має перебувати під домашнім арештом упродовж двох місяців. Горський був затриманий 3 липня біля Московського міського суду, де відбувалися слухання справи іншого російського націоналіста, Дмитра Дьомушкіна.

Після цього Горський був звинувачений у публічних закликах до екстремістських дій.

1 травня Горський організував несанкціоновану акцію в Москві на підтримку Дьомушкіна. Горський став популярним серед російський націоналістів як багаторічний організатор акцій під назвою «Русский марш».

У квітні Дьомушкін був засуджений до двох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у розміщенні в інтернеті екстремістських матеріалів.