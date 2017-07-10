Велика Британія і ЄС закликали Китай дозволити виїзд нобелівському лауреату, хворому на рак

Велика Британія і Європейський союз закликали Китай зняти обмеження на поїздки, в тому числі за кордон, колишнього політичного в’язня, лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, хворого на рак.

Представники британського посольства і делегації ЄС в Пекіні заявили, що наполягають, щоб Лю Сяобо отримав доступ до лікування «в будь-якому вибраному ним місці».

Такі заяви з’явилися на наступний день після того, як двоє іноземних лікарів, яким дозволили відвідати дисидента в лікарні, оголосили, що стан здоров’я дозволить йому перенести переліт за кордон для лікування, незважаючи на заяви Китаю про зворотне.

У Лю Сяобо, який був засуджений до 11 років в’язниці, діагностували рак печінки на останній стадії. Його доправили до лікарні, де перебуває під охороною поліції. Влада Китаю наполягає на тому, що він отримує «ретельне лікування».

Лю Сяобо був заарештований в кінці 2008 року за його участь в демократичному маніфесті під назвою «Хартія-08» і визнаний винним в підбурюванні до підриву державної влади. У 2010 році він отримав Нобелівську премію миру за «непохитну і мирну пропаганду реформ». Він не зміг взяти участь в церемонії нагородження в Осло, тому що перебував у в’язниці.