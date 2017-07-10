Суд у Криму оштрафував активіста Аділова «за погрози представникові влади»

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя оштрафував на 10 тисяч рублів (близько чотирьох тисяч гривень) активіста Біляла Аділова, якого звинуватили в застосуванні насильства і погроз представникові влади. Про це 10 липня у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Аділова Едем Семедляєв.

«Ми подали три клопотання про припинення кримінального переслідування Аділова. Перше – за примирення сторін справи, друге – у зв’язку з каяттям і третє – про винесення судового штрафу. Всі три клопотання суд відхилив. Після всього розгляду суд виніс обвинувальний вирок і міру покарання у вигляді 10 тисяч рублів штрафу», – зазначив Семедляєв.

Адвокат заявив, що вважає це хорошим результатом, «тому що санкція даної статті передбачає штраф до 300 тисяч рублів (близько 130 тисяч гривень) або позбавлення волі до п”яти років».

Аділов був затриманий 29 березня біля будівлі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Люди в масках завели його в мікроавтобус і відвезли в Слідчий комітет, де йому висунули обвинувачення.

Пізніше підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя ухвалив відпустити активіста Біляла Аділова, клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту було відхилене. На даний момент Білял Аділов перебуває під підпискою про невиїзд.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».