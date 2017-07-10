У лікарні помер поранений 29 червня на Донбасі військовий – Міноборони

Український військовослужбовець, поранений у зоні бойових дій на Донбасі, помер у лікарні Дніпра, повідомляє спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора від поранень, отриманих від ворожого обстрілу 29 червня на маріупольському напрямку, помер в лікарні. Дніпра один український військовий. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого воїна», – сказав Лисенко 10 липня в Києві.

Він додав, що внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби ніхто з українських військових не загинув і не був поранений.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.