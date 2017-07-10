Парубій: внесені подання про зняття депутатської недоторканності можуть розглянути 13 липня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що внесені подання щодо зняття депутатської недоторканності планують розглянути у четвер, 13 липня.

Парубій нагадав, що завтра минає 7-й день від отримання перших подань, і «тому у вівторок, по закону, мали б почати розгляд питань зняття депутатської недоторканності».

Водночас спікер додав, що до нього звернулися представники коаліції з ініціативою, щоб дочекатися розгляду останнього подання – на народного депутата Михайла Добкіна, яке ще не розглянули в регламентному комітеті, і «щоб усі разом подання розглянути в четвер, але рішення з цього приводу може ухвалити тільки Верховна Рада».

«Якщо Верховна Рада підтримає ідею, щоби ми всі подання розглянули в четвер, ми будемо їх розглядати в четвер», – сказав він під час погоджувальної ради.

Парубій зауважив, що в іншому разі парламент розглядатиме подання про зняття недоторканності у вівторок.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності з шести депутатів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Минулого тижня регламентний комітет розглядав ці подання. Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет вважає недостатньо обґрунтованими.

Крім того, до парламенту внесли подання про зняття депутатської недоторканності з депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна, 12 липня документ має розглянути регламентний комітет.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.