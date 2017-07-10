КМДА: зруйнований через вибух будинок у Голосіївському районі не підлягає відновленню

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що житловий будинок у Голосіївському районі, в якому стався вибух, швидше за все, підлягає знесенню.

«Будинок був зведений орієнтовно у 1948 році. Згідно з висновками експертів, після вибуху він є в аварійному стані. Його експлуатація неможлива, а відновлення – недоцільне. Люди отримають тимчасове житло на час вирішення цієї ситуації», – заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

За його словами, нині в гуртожиток на вулиці Оболонська, 34, тимчасово відселили постраждалих, переїхали 24 людини із 77 зареєстрованих у будинку.

У КМДА також додають, що у лікарні перебувають дві людини – чотирнадцятирічний син загиблої та одна доросла людина.

Вибух у житловому будинку поблизу станції метро «Голосіївська» стався вдень 8 липня. Внаслідок вибуху загинули дві людини, шість були поранені. Вибуховою хвилею зруйновані стіни, міжповерхове перекриття і покрівля.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі вибухнув газ. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки».