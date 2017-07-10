В Одесі суд арештував фігуранта «справи 2 травня» – прокуратура

Приморський районний суд Одеси 8 липня обрав запобіжний захід у вигляді арешту 37-річному фігуранту подій 2 травня 2014 року.

Як повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, перед цим чоловіка, який переховувався від слідства, затримали.

За даними прокуратури, цей чоловік, приховуючи обличчя балаклавою і каскою, брав активну участь у масових заворушеннях на Грецькій площі 2 травня 2014 року, йому повідомили про підозру за статтею «масові заворушення».

В організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, станом на квітень обвинувачувалися понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Загалом 2 травня 2014 року під час масових сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 людей було поранено.