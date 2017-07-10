МЗС Узбекистану обговорює можливість скасування виїзних віз

Міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов з іншими посадовцями обговорив можливість скасування виїзних віз для громадян країни, які подорожують закордон.

За повідомленням МЗС країни, питання обговорювали на вихідних представники Адміністрації президента, Генеральної прокуратури, МВС, Міністерства праці, Державного митного комітету, Міграційного агентства й інших державних органів.

Про підсумки обговорення не повідомляють.

У січні на урядовому сайті Узбекистану був оприлюднений проект указу президента, в якому містився пункт про скасування виїзних віз. У цьому пункті широкого тексту під назвою «Про стратегію подальшого розвитку Узбекистану» йшлося про створення нової системи посвідчень особи і подорожніх документів і містилася згадка, що рішення з цього приводу може бути ухвалене у третьому кварталі цього року, але точнішого графіка втілення пропозиції не було.

Водночас кілька посадовців Міністерства внутрішніх справ країни в окремих інтерв’ю Радіо Свобода тоді наголосили, що проект указу президента про скасування виїзних віз є лише пропозицією, і додали, що вони не мають певності в тому, що цей план буде схвалений.

Систему виїзних віз Узбекистан успадкував від колишнього СРСР і, на відміну від інших пострадянських держав, не скасовував. Через складність отримання виїзних віз ця система стала джерелом збагачення на хабарах для чиновників, здатних полегшити чи прискорити цей процес.