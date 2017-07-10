Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроект про пенсійну реформу в першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує парламенту ухвалити урядовий законопроект про пенсійну реформу в першому читанні.

При цьому комітет рекомендує Раді під час підготовки до другого читання врахувати пропозиції.

22 червня Кабмін вніс до парламенту проект пенсійної реформи.

У травні Кабінет міністрів України схвалив проект закону про пенсійну реформу. Під час презентації законопроекту прем’єр-міністр повідомив, що документ не передбачає підвищення пенсійного віку за наявності 25 років трудового стажу, а люди без страхового стажу зможуть виходити на соціальну пенсію в 63 роки, а люди з менш ніж 15 роками трудового стажу – в 65 років. Крім того, люди, які бажають вийти на пенсію раніше від 65 років, але мають менше ніж 25 років трудового стажу, зможуть доплатити в Пенсійний фонд і вийти на пенсію раніше.

На реалізацію проекту осучаснення пенсій у 2018 році, за словами прем’єра Володимира Гройсмана, знадобиться понад 30 мільярдів гривень, додаткова потреба Пенсійного фонду в коштах на 2017 рік становить 11,2 мільярда гривень на осучаснення пенсій.

Пенсійна реформа є одним із ключових пунктів меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.