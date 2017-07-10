Пожежа в піцерії «Ветерано» в Дніпрі сталася через підпал – попередні дані поліції

Піцерія «Ветерано» в Дніпрі, за даними попередньої перевірки, була пошкоджена невідомими особами шляхом підпалу. Про це Радіо Свобода повідомила речниця обласної поліції Ольга Кузнецова.

За її даними, за фактом пожежі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – за частиною 2 статті 194 (умисне пошкодження майна) та за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У прес-службі поліції зазначають, що зараз тривають слідчі дії, опитують свідків.

«100%-ї впевненості, що це був підпал немає, адже на місці не виявили слідів легкозаймистих речовин. Зараз ще триває експертиза», – додала Кунецова.

У неділю в міському управлінні поліції Радіо Свобода також повідомили, що на місці події слідів займистих речовин, вибуховних приладів не виявили.

У ніч з суботи на неділю у Дніпрі згорів літній майданчик піцерії «Ветерано», яку відкрили і де працюють демобілізовані військові, учасники АТО.

За словами власника закладу, демобілізованого бійця Андрія Сарвіри, займання помітив таксист о другій ночі і до приїзду рятувальників намагався разом з колегами загасити вогонь. Ніхто не постраждав. Власник закладу підозрює умисний підпал.

Як написав в Facebook один із засновників закладу Леонід Остальцев, пошкоджена піцерія буде відновлена.

Дерев’яна конструкція літнього майданчика піцерії згоріла вщент, завдані збитки встановлюються. Окрім того, пожежа пошкодила фасад будівлі, у якій, окрім піцерії, працює редакція газети «Дніпро вечірній».