Коболєв очікує другий раунд переговорів «Нафтогазу» і «Газпрому» цього тижня

Голова компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв очікує другий раунд переговорів із російським «Газпромом» цього тижня відповідно до рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція).

«Провели перший раунд переговорів, наступний відбудеться на поточному тижні», – сказав він.

Інших подробиць переговорів Коболєв не надав.

На початку липня у «Нафтогаз України» повідомили про переговори з «Газпромом» з метою визначити конкретні суми, які сторони мають виплатити одна одній за рішенням арбітражу..

Українська сторона повідомляла, що якщо в ході переговорів компанії не дійдуть згоди щодо нових формулювань і визначення належних до виплати сум, остаточне рішення ухвалить арбітраж.

«Нафтогаз України» 31 травня заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.