ГПУ: через бойові дії на Донбасі до кримінальної відповідальності притягнули 84 іноземці

Головна військова прокуратура заявляє, що за вчинення злочинів проти нацбезпеки України і її територіальної цілісності до кримінальної відповідальності притягнули 84 іноземці, з них 64 громадянина Росії.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, у ході розслідування з’ясували, що «у веденні Росією агресивної війни проти України на Донбасі із 2014 року беруть участь у складі незаконного збройного формування «Призрак» іноземці, громадяни – найманці під егідою організації «United Continentale», що сповідує у тому числі проросійську політику. Засновником і координатором НЗФ «Призрак» є громадянин Росії Марков».

За даними Генпрокуратури, до складу організації входять громадяни Франції, Сербії, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії, Болгарії, Країн Латинської Америки, США і Росії.

У ході розслідування, як стверджують у ГПУ, встановили особи іноземців-найманців з організації «United Continentale», які з липня 2014 року беруть участь у складі проросійських незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

В організації «United Continentale» наразі це повідомлення Генпрокуратури не коментували.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Крім того, неодноразово повідомлялося про участь іноземців у бойових діях на частині Донбасу.