У БПП вирішили підтримати зняття депутатської недоторканності з Розенблата

Фракція партії «Блок Петра Порошенка» вирішила підтримати подання про зняття депутатської недоторканності з однопартійця Борислава Розенблата.

Як повідомляє прес-служба партії, також депутати вирішили виключити Розенблата з членів фракції.

За повідомленням, перед цим Розенблат закликав фракцію проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

«Я вийду з фракції на час проведення слідства і суду. Коли я відстою своє ім’я, я буду просити вашого дозволу повернутись до фракції», – сказав Розенблат.

Крім того, він пообіцяв здати свої закордонні паспорти.

При цьому депутат заявив, що жодного паспорту іншої країни у нього немає.

Фракція «Блоку Петра Порошенка» також вирішила голосувати за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності усіх шести народних депутатів, на яких були подання Генеральної прокуратури.

Регламентний комітет Ради 7 липня визнав обґрунтованими подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту народного депутата Розенблата, в діях якого слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів Борислава Розенблата і фракції «Народний фронт» Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.