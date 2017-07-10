Керівник Держгеонадр Бояркін через «бурштинову справу» заявляє про інформаційні атаки

Виконувач обв’язків голови Держслужби геології та надр України Микола Бояркін через «бурштинову справу» заявляє про інформаційні атаки проти себе.

«Політики починають інформаційні війни… Знаю, що опоненти, користуючись справою Розенблата, намагаються прив’язати мене до неї», – написав він на свої сторінці в Facebook.

Також Бояркін долучив до допису оперативне відео, яке містить докази можливої причетності народного депутата Борислава Розенблата до «бурштинової справи», яке напередодні оприлюднило НАБУ.

19 червня детективи НАБУ затримали низку осіб, причетних до вимагання і одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабаря – понад 300 тисяч доларів США.

За даними НАБУ, народні депутати мали вплинути на ухвалення рішень посадовими особами Держгеонадр, спрямованих на видачу спеціальних дозволів на користування надрами й відповідних погоджень суб’єкту господарювання, необхідних для здійснення видобутку бурштину.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають. Цього тижня у Верховній Раді мають розглянути подання про зняття депутатської недоторканності з Полякова і Розенблата.