У Женеві почалося нове коло переговорів про Сирію під егідою ООН

У швейцарській Женеві почалося нове коло переговорів про врегулювання в Сирії під егідою ООН.

П’ятиденні непрямі, через посередництво, переговори між представниками уряду і збройної опозиції Сирії відкрив спеціальний представник ООН у справі врегулювання в Сирії Стаффан де Містура.

Початок цього вже сьомого кола переговорів збігся з першим днем перемир’я на півдні Сирії, про яке домовилися минулого тижня США, Росія і Йорданія поза межами женевських переговорів. Як сказав де Містура, нині у столиці Йорданії Аммані тривають консультації про моніторинг за дотриманням цього перемир’я, яке тим часом в основному тримається.

Представник делегації опозиції Ях’я аль-Арідія заявив, що має «скромні очікування» на нинішні переговори. Попереднє, шосте коло женевських переговорів завершилося у травні без відчутного поступу.

Опозиція продовжує твердо наполягати, що авторитарний президент Башар аль-Асад, проти влади якого воюють повстанці, має залишити посаду за будь-якою можливою мирною домовленістю. Представники влади заявляють, що керівна роль Асада взагалі не може бути предметом обговорення.

Урегулювання в Сирії, крім Женеви, розглядають і на іншій переговірній платформі в казахстанській Астані під егідою Росії, Туреччини й Ірану.

За час війни в Сирії, що триває від березня 2011 року, там загинули, за оцінками, понад 320 тисяч людей, мільйони стали вимушеними переселенцями і біженцями.