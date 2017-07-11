Ранковий ефір Радіо Свобода: Забудовники-злочинці, продажні суди чи брак набоїв – яка проблема найгостріша в Україні?

Урядові законопроекти про суди для реформи чи для проформи? Як приборкати нахабних забудовників? Де взяти боєприпаси для української армії?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: народний депутат Олександр Черненко та суддя Конституційного суду Віктор Шишкін; архітектор Віктор Глеба та правник Олександр Дядюк; голова «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін, секретар парламентського комітету з питань безпеки і оборони Іван Вінник та військовий експерт Віктор Плахута.