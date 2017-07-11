У США військовий затриманий за підозрою в допомозі угрупованню «Ісламська держава»

В американському штаті Гаваї за підозрою в спробі надати допомогу угрупованню «Ісламська держава» був заарештований 34-річний сержант Ікайка Канґ.

10 липня у федеральному суді прокурори заявили, що сержант надавав військові документи особам, які, на його думку, були пов'язані з екстремістським угрупованням. Також сторона обвинувачення твердить, що Канґ висловлював лояльність до лідера ісламістів, Абу Бакра аль-Багдаді.

Також затриманому закидають допомогу в придбанні екстремістами безпілотника, виготовлення навчальних відеороликів, які мали бути використані бойовиками в боротьбі проти американських військ та їхніх союзників.

Канґ є ветераном конфліктів в Іраку та Афганістані. Його адвокат, призначений судом, сказав, що підзахисний може страждати від психічних проблем, пов’язаних з його бойовою службою.

Кан розпочав службу в армії в грудні 2001 року, через кілька місяців після терористичних нападів 11 вересня в Нью-Йорку та Вашингтоні. Він перебував в Іраку з березня 2010 року до лютого 2011 року та в Афганістані з липня 2013 року до квітня 2014 року.