Держсекретар США прибув на Близький Схід у намаганні зменшити напруженість навколо Катару

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Кувейту з метою зменшити напруженість між Катаром та іншими арабськими державами регіону. Тіллерсон відвідає також Катар і Саудівську Аравію, намагаючись стати посередником у протистоянні.

У червні група держав регіону під керівництвом Саудівської Аравії запровадила санкції проти Катару. Ер-Ріяд та союзники звинувачують Катар у зв’язках з екстремістськими ісламськими групами та регіональним суперником, Іраном.

5 червня Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет призупинили дипломатичні контакти з Катаром та транспортне сполучення з цією країною. Вони представили список із 13 вимог, серед яких закриття інформаційної телекомпанії «Аль-Джазіра» та скорочення дипломатичних відносин Катару з Іраном.

Як Саудівська Аравія, так і Катар є ключовими союзниками США в регіоні, а в Катарі також розміщена найбільша в регіоні Близького Сходу та Перської затоки американська військова база, де постійно розміщені близько 11 тисяч військовослужбовців.