Президент Таджикистану закликає співгромадян відмовитися від хіджабів і борід

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон закликає громадян цієї переважно мусульманської країни не носити бороди і хіджаби.

Виступаючи 11 липня, Рахмон заявив, що хіджаби і чорні сукні для жінок не відповідають традиціям Таджикистану і що борода в чоловіків не обов’язково є віддзеркаленням релігійності.

Він закликав таджиків «любити Бога своїми серцями» і не прагнути показати свою «праведність» через зовнішні ознаки.

За словами Рахмона, громадяни повинні зберігати те, що він назвав «справжньою культурою таджиків», і чинити опір «чужоземним культурам і традиціям», які, за його словами, пропагують в інтернеті.

Уряд Рахмона неодноразово закликав до посилення світських принципів у колишній радянській республіці із населенням у 8,5 мільйона людей.

У Таджикистані заборонені мусульманські хустки для школярок, а тисячі студентів за останні місяці змусили повернутися додому з ісламських шкіл закордоном. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що багато громадян Таджикистану приєднуються до екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Сирії.