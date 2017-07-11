Суд заборонив діяльність «Руського культурного центру» на Сумщині

Сумський окружний адміністративний суд 10 липня заборонив діяльність організації «Руський культурний центр Сумської області».

Як повідомляє портал судової влади, управління юстиції у Сумській області подало позов, у якому просив примусово розпустити (ліквідувати) громадську організацію «Руський культурний центр Сумської області».

Суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі, заборонив діяльність громадської організації.

На даний час це рішення не набрало законної сили і може бути оскаржуватись в суді апеляційної інстанції.

У вересні минулого року СБУ проводила обшук в житлі засновника «Руського культурного центру», силовики виявили і вилучили 20 примірників другого номеру випуску газети і 2 агітаційні матеріали сепаратистського змісту, пакунок із «Георгіївськими стрічками» (702 штуки), прапор Росії. Ці слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження щодо розслідування злочинів проти основ національної безпеки України.