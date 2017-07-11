У Львові вилучили понад 100 кілограмів контрафактної кави – поліція

У Львові силовики вилучили понад 100 кілограмів контрафактної кави.

Як повідомляє прес-служба поліції, також вилучили понад тисячу пакетів фасованої контрафактної кави із незаконним нанесенням торговельного знаку, обладнання для фасування та упакування кави, а також іншу продукцію із логотипами регіонального кавового бренду.

За даними силовиків, місцевий 32-річний підприємець організував мережу магазинів в історичній частині Львова, де реалізовували каву, сувеніри та інші продукти, на всіх товарах був нанесений логотип торговельної марки, права на яку належать іншій особі.

У поліції зазначають, що перед цим до правоохоронців звернувся із заявою правовласник торгової марки.

За попередніми даними правовласнику торговельного знаку завдано збитків на суму понад 2 мільйона гривень.

Силовики відкрили кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.