У Боснії згадують жертв масових убивств у Сребрениці

У Боснії й Герцеговині тисячі людей вшанували пам’ять жертв масових убивств у Сребрениці, де близько восьми тисяч боснійських мусульман були вбиті боснійськими сербами під час війни на Балканах 1995 року.

На урочистій релігійній церемонії на цвинтарі Потокарі 11 липня поховали останки 71 жертви. Тут вже поховані 6500 загиблих, які вже були ідентифіковані.

Керівник зовнішньої політики Європейського союзу Фредеріка Могеріні й комісар з питань розширення Йоганнес Ган у спільній заяві 11 липня наголосили, що «цінності, які так явно порушили 22 роки тому – такі, як повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності» – сьогодні лежать в основі взаємодії ЄС із Боснією й Герцеговиною та її громадянами на шляху інтеграції в ЄС».

11 липня 1995 армія боснійських сербів під командуванням генерала Ратка Младича взяла під контроль оголошений ООН «зоною безпеки» мусульманський анклав, витіснивши звідти нідерландських миротворців. У Сребрениці почалися масові вбивства мусульманських чоловіків і хлопчиків.

Рада Європи закликає Сербію визнати те, що сталося геноцидом, як постановив Міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі.

Причетність до розправи в Сребрениці – головний пункт звинувачення проти Ратка Младича. Вирок, як очікується, буде оголошений Міжнародним трибуналом в Гаазі до кінця 2017 року.

За таким же звинуваченням в березні 2016 року до 40 років ув’язнення був засуджений колишній президент Республіки Сербської Радован Караджич.

Трагедія в Сребрениці вважається найбільшим воєнним злочином в Європі після Другої світової війни.