Сирійські правозахисники заявляють про загибель лідера «ІД» аль-Багдаді

Сирійський центр спостереження за правами людини, що базується в Лондоні, повідомив, що має «підтверджену інформацію» про загибель лідера екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

Правозахисники посилаються на джерела всередині угруповання.

Голова центру Рамі Абдель Рахман заявив, що Багдаді помер у провінції Дейр аз-Зор на сході Сирії, але не сказав, як саме і коли це сталося.

Агенція Reuters повідомляє, що у Міністерстві оборони США поки що не мають інформації, яка б підтвердила повідомлення правозахисників.

Раніше сьогодні іракський телеканал Al-Sumaria цитував джерела в «ІД», які підтверджували смерть аль-Багдаді.

Про смерть Багдаді кілька разів оголошували у минулому, але ці повідомлення не підтверджувалися. Зокрема, місяць тому Міністерство оборони Росії оголосило про те, що Багдаді був убитий у ході авіаудару по Рацці 28 травня.