Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея

Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея.

За відповідне подання ГПУ про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності проголосували 192 депутати з мінімально необхідних 226.

Перед цим голосуванням у ході засідання Дейдей заявив, що справа щодо нього має політичну складову. Він також закликав депутатів оцінити подання ГПУ по «совісті і закону».

3 липня регламентний комітет Верховної Ради визнав законним, але необґрунтованим і невмотивованим подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея. У комітеті вважають, що подання базується на припущеннях, а законність отримання доказів є сумнівною.

У травні генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у ході перевірки електронних декларацій підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з трьох депутатів, серед яких був Дейдей.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея, в діях якого слідчі «вбачають ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 мільйона гривень».

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.