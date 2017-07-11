Президент Казахстану підписав закон про позбавлення громадянства за тероризм і загрозу держбезпеці

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав суперечливий закон, що дозволить влад позбавляти громадянства країни осіб, визнаних винними в певних злочинах, пов’язаних із тероризмом і державною безпекою.

За законом, який раніше схвалив парламент країни обома палатами, громадян Казахстану зможуть позбавляти громадянства, якщо їх визнали винними, серед іншого, у вступі до терористичних угруповань, створенні загрози для «життєво важливих інтересів» країни, замаху на життя президента і деяких інших злочинах.

Критики заявляють, що цей закон тепер можуть застосувати до багатьох опозиційних політиків, дехто з яких живе у вимушеному вигнанні за кордоном, у першу чергу через те, що не існує чіткого юридичного визначення поняття «життєво важливі інтереси Казахстану».

Політичне вільнодумство в Казахстані, яким іще з радянських часів, із 1989 року, незмінно керує авторитарний лідер Нурсултан Назарбаєв, нині 76-річний, як правило, придушується.