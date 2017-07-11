Луценко: суд остаточно відмовився поновити Шокіна на посаді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що вища судова інстанція відмовила екс-генпрокурору Віктору Шокіну у поновленні на цій посаді.

«Сьогодні вища судова інстанція відмовила у звільненні Луценка і відновленні на посаді Шокіна», – сказав Луценко, виступаючи у Верховній Раді.

Водночас він не уточнив, який суд розглянув це рішення. Вищою судовою інстанцією є Верховний суд України. На сайті суду повідомляється, що на сьогодні був запланований розгляд позову Шокіна до президента і Верховної Ради.

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення і поновити його на посаді генпрокурора.

20 квітня ВАСУ відмовив у клопотанні адвокатів Шокіна і надалі не продовжив розгляд справи про поновлення екс-генпрокурора на посаді. Тоді захист колишнього генпрокурора не повідомляв, чи оскаржуватиме рішення ВАСУ.

У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради президентом України.