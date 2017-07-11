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11 Липень 2017, Київ 19:32
Новини | Події

Біля Ради вимагають зняття недоторканності з деяких депутатів

Участиники мітингу біля Верховної Ради, 11 липня 2017 року

У центрі Києва біля будівлі Верховної Ради України мітингують з вимогою зняття депутатської недоторканності з деяких народних депутатів.

Учасники акції тримали прапори «Руху нових сил» і партії «Самопоміч», також були активісти партії «Національний корпус» і АвтоМайдану. Деякі учасники мітингу використали файєри.

Поліція Києва повідомила про посилення заходів безпеки з 11 по 14 липня в урядовому кварталі через заплановані масові заходи. Для підтримання правопорядку задіють близько 1000 правоохоронців.

Подібний мітинг біля Ради також запланований на четвер, 13 липня.

Сьогодні у Верховній Раді розглядають подання про зняття депутатської недоторканності з п’яти депутатів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Минулого тижня регламентний комітет розглядав ці подання. Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет визнав недостатньо обґрунтованими.

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