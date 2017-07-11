Президент Казахстану підписав закон про заборону звичайним громадянам балотуватися на голову держави

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав закон, що забороняє балотуватися на посаду голови держави людям, що не мають досвіду роботи на державних посадах.

Відповідно до закону, право балотуватися матимуть тільки громадяни Казахстану з не менш як п’ятирічним досвідом роботи на державній службі чи на виборних державних посадах.

Також кандидат повинен буде довести «відсутність захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків голови держави»

Уже чинні конституційні засади передбачають, що кандидати повинні мати вік не менш ніж 40 років, бути народженими в Казахстані і прожити у країні не менш ніж 15 років, а також вільно володіти казахською мовою.

Термін перебування на посаді президента в Казахстані – 5 років, посаду можна обіймати не більш ніж два терміни поспіль.

Із цієї норми діє персональний виняток особисто для Назарбаєва, для якого кількість термінів на посаді не обмежена відповідно до спеціального закону про «Першого Президента».

77-річний нині Нурсултан Назарбаєв незмінно керує Казахстаном іще з радянських часів, із 1989 року, як авторитарний лідер. На останніх наразі президентських виборах 2015 року він, за офіційними даними, отримав майже 98 відсотків голосів. Міжнародні спостерігачі не визнавали вільними й чесними жодні з цих виборів.