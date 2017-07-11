У Запоріжжі вшанували пам’ять військових, загиблих під Зеленопіллям у 2014 році

У Запоріжжі біля будівлі облдержадміністрації зібралися учасники бойових дій на Донбасі й рідні військових, щоб вшанувати пам’ять бійців, які загинули 1 липня 2014 року поблизу селища Зеленопілля Луганської області.

Частина учасників заходу – колишні бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, які вижили того дня. Вони вшанували хвилиною мовчання загиблих.

«У нас з Запоріжжя до 79-ї бригади мобілізували в першу хвилю понад 100 воїнів, і дуже багато хлопців були свідками тих подій. Є хлопці, яким дуже боляче, – вони, розуміючи цю дату, не змогли прийти. Я згадую, як ми минулого року збиралися, і всі хлопці плакали. Це дуже важко. Час минає, але дуже важко згадувати. Ти зранку спілкувався з цією людиною, а потім – її немає. Наш побратим втратив зір саме під Зеленопіллям. Він сьогодні вдома. Це доленосна подія, яка повністю змінила його життя», – розповів колишній боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади, керівник Запорізького обласного центру допомоги учасникам АТО Олексій Сквордяков.

У ніч із 10 на 11 липня 2014 року підрозділи батальйонної тактичної групи, складеної з підрозділів 79-ї окремої аеромобільної та 24-ї і 72-ї механізованих бригад, вийшли в опорний пункт у район за 17 кілометрів від населеного пункту Ровеньки Луганської області, на той час уже окупованого, із завданням прикрити визначену ділянку державного кордону. Вранці в бік українських військових відкрили вогонь із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». За офіційними повідомленням Міноборони, внаслідок обстрілу загинули 19 військовослужбовців Збройних сил України, ще 93 були поранені.