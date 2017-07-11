У Дніпрі назвали суму з бюджету на виготовлення табличок із новими назвами вулиць – 700 тисяч гривень

Виготовлення нових адресних табличок у Дніпрі обійдеться в 700 тисяч гривень, повідомив на прес-конференції заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, тільки в центральній частині Дніпра мають встановити 1200 нових табличок.

Як розповів Лисенко, дизайн нової таблички розробили фахівці. «З одного боку вона випукла, щоб напис добре читався під різними кутами і щоб не було відблисків. Тож люди з проблемами зору також зможуть їх прочитати. Матеріал виготовлення – емальований метал», – сказав Лисенко.

За його словами, щодо житлових будинків, то бюджетним коштом таблички виготовлять і повісять лише на житлових будинках комунальної власності. Мешканці ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, приватні власники мають подбати про них самостійно.

Міськрада замовлятиме виготовлення табличок у Харкові.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. За проект постанови про це проголосували 247 народних депутатів. Рішення ухвалили на виконання закону «про декомунізацію».

Раніше, восени 2015 року, у Дніпрі в рамках виконання «законів про декомунізацію» змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Розпорядженням про це в останній день змінили назви 5 районів міста: Красногвардійського – на Чечелівський, Бабушкінського – на Шевченківський, Кіровського – на Центральний, Ленінського – Новокодацький, Жовтневого – на Соборний. Окрім того, змінили назви знакових вулиць: Набережної імені Леніна – на Січеславську набережну, проспекту Петровського – на проспект Івана Мазепи, вулиці Петровського – на вулицю Андрія Сахарова, площі Петровського – на площу Вокзальну тощо.