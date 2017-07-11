У Росії підтвердили загибель чергового військового в Сирії

Міністерство оборони Росії підтвердило загибель чергового російського військового в Сирії. За повідомленням, цього разу йдеться про капітана Миколу Афанасова, що офіційно був «військовим радником». У міністерстві заявили, що він загинув «у результаті несподіваного мінометного обстрілу» з боку протиурядових сил у сирійській провінції Хама, без уточнення, коли це сталося.

Загиблого посмертно представили до державної нагороди, мовиться в повідомленні.

Лише за офіційними даними Міноборони Росії, в перебігу воєнної кампанії Москви в Сирії там загинули понад 30 російських військовослужбовців. За інформацією агентства «Ройтерз», ця офіційна статистика занижена принаймні вчетверо; в Москві це заперечують.

Крім того, в Сирії гине невстановлена кількість громадян Росії, що воюють там поза складом Збройних сил Росії – в першу чергу як члени приватних військових компаній, а також іноді як просто добровольці на боці урядових сирійських сил. Облік таких загиблих узагалі не ведеться.