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12 Липень 2017, Київ 00:01
Новини | Міжнародні

У Росії підтвердили загибель чергового військового в Сирії

Ілюстраційне фото: в Росії все більшає могил військових, загиблих у Сирії

Міністерство оборони Росії підтвердило загибель чергового російського військового в Сирії. За повідомленням, цього разу йдеться про капітана Миколу Афанасова, що офіційно був «військовим радником». У міністерстві заявили, що він загинув «у результаті несподіваного мінометного обстрілу» з боку протиурядових сил у сирійській провінції Хама, без уточнення, коли це сталося.

Загиблого посмертно представили до державної нагороди, мовиться в повідомленні.

Лише за офіційними даними Міноборони Росії, в перебігу воєнної кампанії Москви в Сирії там загинули понад 30 російських військовослужбовців. За інформацією агентства «Ройтерз», ця офіційна статистика занижена принаймні вчетверо; в Москві це заперечують.

Крім того, в Сирії гине невстановлена кількість громадян Росії, що воюють там поза складом Збройних сил Росії – в першу чергу як члени приватних військових компаній, а також іноді як просто добровольці на боці урядових сирійських сил. Облік таких загиблих узагалі не ведеться.

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