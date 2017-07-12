Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
12 Липень 2017, Київ 06:05
Новини | Суспільство

Ранковий ефір Радіо Свобода: Чому дешеві авіаперевізники пролітають повз Україну?

Чому дешеві авіаперевізники пролітають повз Україну? Зняття недоторканності з депутатів – самозбереження чи самознищення парламенту? Біометричний контроль на кордонах України: політика чи безпека?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: колишній міністр транспорту Йосип Вінський, народний депутат Сергій Кіраль і експерт у галузі авіації Сергій Нікіфоров; народні депутати Світлана Заліщук і Юрій Дерев’янко; речник прикордонної служби Олег Слободян і політолог Петро Олещук.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG