Ранковий ефір Радіо Свобода: Чому дешеві авіаперевізники пролітають повз Україну?

Чому дешеві авіаперевізники пролітають повз Україну? Зняття недоторканності з депутатів – самозбереження чи самознищення парламенту? Біометричний контроль на кордонах України: політика чи безпека?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: колишній міністр транспорту Йосип Вінський, народний депутат Сергій Кіраль і експерт у галузі авіації Сергій Нікіфоров; народні депутати Світлана Заліщук і Юрій Дерев’янко; речник прикордонної служби Олег Слободян і політолог Петро Олещук.