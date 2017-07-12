Уряд США вилучив «Лабораторію Касперського» зі списків постачальників технологічного обладнання

Адміністрація президента США Дональда Трампа 11 липня вилучила російську «Лабораторію Касперського» з двох списків постачальників, які урядові установи можуть використосувати для придбання технологічного обладнання. Це сталося через припущення, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у США.

Вилучення зі списку дозволених постачальників є найбільш конкретними діями щодо компанії Євгена Касперського після місяців підозр, що «Лабораторія Касперського» може бути надто тісно пов’язана з російськими спецслужбами, ймовірно причетними до кібератак у США.

Антивірусне програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» є популярним у Сполучених Штатах та багатьох інших країнах, ця фірма є провідним гравцем на ринку кібербезпеки впродовж десятиліть. Сам російський бізнесмен Євген Касперський заявляв, що «не має ніяких зв'язків з жодним урядом, і компанія ніколи не допомагала і не допомагатиме жодному уряду в кібершпигунстві».