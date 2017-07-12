США та Росія відновлюють переговори щодо двосторонніх суперечностей

США і Росія відновлюють переговори, спрямовані на розв’язання суперечностей у двосторонніх відносинах, повідомив Держдепартамент 11 липня. Це сталося після того, як російська сторона погрожувала заходами у відповідь, якщо США не повернуть Росії два будинки в Нью-Йорку та Меріленді.

Заступник міністра закордонних справ США Том Шеннон у Вашингтоні 17 липня прийме з цього приводу заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова. Москва в червні скасувала останню заплановану зустріч Шеннона та Рябкова після того, як США оголосили про нові санкції проти Росії через її агресію в Україні.

Ці приміщення офіційно вважалися будинками відпочинку для родин російських дипломатів. У грудні адміністрація тодішнього президента Барака Обами наказала росіянам упродовж доби залишити ці будинки, оскільки припускала, що частина приміщень у них використовувалася для шпигунства.