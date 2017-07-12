У центральному офісі «Укренерго» та вдома у керівника компанії відбуваються обшуки 

У центральному центральному офісі державної компанії «Укренерго» відбувається обшук, повідомила прес-служба компанії 12 липня. У прес-релізі з цього приводу йдеться, що обшук проводять співробітники Генпрокуратури.

«Вчора ми розповіли усім про те, що нам вдалося зберегти для країни близько 6,7 мільярда гривень, які раніше просто розчинилися в надрах нашого великого підприємства. І ось вже вранці до нас прийшла Генпрокуратура з обшуками. Мабуть, шукають докази нашої перемоги. Людей не пускають на свої робочі місця, ситуація вкрай напружена. Ми будемо тримати вас в курсі перебігу подій», – сказано в повідомленні.

Обшук також відбувається вдома у тимчасового виконувача обов’язків директора компанії Всеволода Ковальчука. Про це він сам заявив у відеозверненні.

У Генпрокуратурі обіцяють надати деталі обшуків після їхнього завершення. За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, обшуки відбуваються не лише в центральному офісі компанії «Укренерго», а й у регіональних представництвах.

У жовтні 2015 року в офісі «Укренерго» були проведені обшуки, тоді було відсторонено від виконання обов'язків колишнього директора компанії Юрія Касіча.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.