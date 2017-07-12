Прокуратура: мати і дочка півроку постачали до салонів краси фальсифікований ботокс

Прокуратура Київської області заявляє про викриття матері і дочки, які протягом кількох місяців постачали до салонів краси фальсифікований препарат ботокс невідомого походження.

За даними прокуратури, після введення цього препарату у клієнтів салонів краси значно погіршувався стан здоров’я.

У прокуратурі також повідомляють, що цей препарат ніколи не вироблявся для жодної країни світу і не був зареєстрований в жодній країні світу, він є фальсифікованим лікарським засобом.

«Жінки з грудня 2016 по червень 2017 року через інтернет поставляли в салони краси по всій території України препарат невідомого походження під виглядом ботоксу. Вказану речовину замовляли в Китаї, а у подальшому збували цей фальсифікат у салони краси за ціною значно нижчою, ніж ринкова», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Матері й дочці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 321-1 (придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексі України.

Досудове розслідування триває, встановлюються свідки і потерпілі.

Препарати ботулотоксину (відомі як ботокс) є лікарськими препаратами, що блокують нервово-м’язову передачу. У косметології ці препарати використовують для корекції мімічних зморшок.