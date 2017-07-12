У САП не пояснили, чому відпустили ймовірного спільника Розенблата

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України відмовилися пояснити, чому не оголосили підозру фігуранту оперативного відео НАБУ у «бурштиновій справі» Романові Руденку. На відео депутат БПП Борислав Розенблат представив його агентові Національного антикорупційного бюро «Катерині» як свого компаньйона. За даними НАБУ, Руденко надав агентові на ознайомлення 100 кілограмів незаконно добутого бурштину як демонcтрацію якості товару для нелегальної поставки більшої партії. У відповідь на запит програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у САП лише повідомили, що тривають слідчі дії.

Журналісти поцікавились, яка подальша доля Романа Руденка – бізнесмена, якого, згідно з відео НАБУ, депутат Розенблат запропонував агенту «Катерині» як безпосереднього виконавця схеми поставки незаконно добутого бурштину закордон за рахунок фіктивних документів. Його затримали під час «надання ним для огляду 100 кілограмів незаконно видобутого бурштину з метою погодження закупівлі 1 тонни бурштину, з доставкою до Києва через два дні».

Утім, за даними програми «Схеми», САП не погодила підозру Роману Руденку, і після 24 годин затримання його відпустили. У САП підтвердили, що підозра йому не оголошена, але не відповіли на запитання, чи відомо їм про нинішнє місце перебування Руденка.

19 червня детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають. 11 липня парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата і Максима Полякова, але не дозволив їхнього арешту.