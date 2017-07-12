Порошенко ввів у дію рішення РНБО про додаткове фінансування нацбезпеки і оборони

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про додаткове фінансування потреб нацбезпеки й оборони. Відповідний указ оприлюднено на сайті Адміністрації президента.

Відповідно до рішення РНБО, доручено внести до Верховної Ради пропозицію збільшити витрати за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України (конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення) 4 мільярда гривень на закупівлю озброєння та військової техніки, закупівлю та виробництво боєприпасів.

10 липня після засідання секретар РНБО повідомляв, що Рада вирішила спрямувати 6 мільярдів гривень із коштів, конфіскованих у наближених до колишнього президента Віктора Януковича до спецфонду держбюджету, додатково на фінансування сектору безпеки і оборони, ці кошти мають бути використані для купівлі озброєння і військової техніки, а 1 мільярд має піти на житло для військовослужбовців.