ДСНС попереджає про сильні дощі і грози сьогодні у деяких областях України

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що сьогодні у деяких областях України сильні дощі і грози.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, вдень 12 червня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Чернігівській і Сумській областях будуть грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду.

Напередодні синоптики оголошували штормове попередження у низці областей 12 липня.