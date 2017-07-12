Гройсман: уряд надає 50 мільйонів гривень на вирішення проблеми сміття у Львові

Кабінет міністрів України виділяє 50 мільйонів гривень на вирішення проблеми з утилізацією сміття у Львові. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Обласній державній адміністрації ми виділяємо, як і було обіцяно, 50 мільйонів гривень, але вважаю, що всі 100% фінансування всіх проектів повинно виконуватися за рахунок місцевого бюджету міста Львів», – сказав Гройсман.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області. Станом на 12 липня, за даними Львівської ОДА, перенакопичення сміття на контейнерних майданчиках все ще є.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Цей полігон закрили, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи.