Порошенко: на будівництво доріг в Україні цього року направлять 16 мільярдів гривень

Понад 16 мільярдів гривень цього року направлять на будівництво доріг в Україні, заявляє президент Петро Порошенко.

«Ми впевнені, що понад 16 мільярдів гривень лише в цьому році в Україні буде спрямовано на будівництво доріг там, де це ніколи не робилося. Щоб люди відчули, що в нас є ресурси для цього, незважаючи на те, що ми змушені різко збільшити фінансування сектора оборони і безпеки», – сказав Порошенко12 липня в Сумах.

За словами президента, якщо в попередні роки направлення коштів від перевиконання митних надходжень на будівництво доріг було привілеєм лише декількох областей, то в 2017 році ухвалене рішення про поширення такої практики по всій Україні.

«Сподіваюся, що завтра будуть прийняті зміни до бюджету, які ще більше розширять інвестиційний потенціал, розширять експеримент… коли перевиконання надходжень від митниці, як наслідок боротьби з корупцією, буде спрямовуватися на будівництво українських доріг», – сказав Порошенко.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 95% українських доріг – зруйновані і потребують капітального ремонту.