Уряд вирішив на 20% скоротити держзамовлення на вступ до вишів

Кабінет міністрів вирішив на 20% скоротити державне замовлення на вступ до вищих навчальних закладів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі, значна частка скорочення держзамовлення спричинена припиненням набору абітурієнтів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

За даними відомства, скорочення стосуватиметься спеціальностей гуманітарного, соціального і правничого профілів, зокрема «управління та адміністрування» ( зменшено на 28,3%), «право» (на 18,7% ), «соціальні та поведінкові науки» ( на 31,6%).

Водночас, як зазначають у МЕРТ, відповідна урядова постанова пропонує підвищити обсяги держзамовлення за технічними спеціальностями – «транспорт» (порівняно із минулим роком збільшено на 2,3%), «природничі науки» (на 2,6%), «механічна інженерія» (на 4,2%), «автоматизація і приладобудування» (на 2,2%).

У відомстві зазначають, що у 2017 році на фінансування держзамовлення виділено 23,7 мільярда гривень.

Під час ухвалення цього рішення, як повідомляють у міністерстві, зважали на перенасичення ринку праці фахівцями із вищою освітою і скорочення прийому до професійно-технічних навчальних закладів, це призводить до дефіциту кадрів робітничих спеціальностей.

Загальна кількість абітурієнтів, які зможуть навчатись за державний кошт, у 2017 році становитиме 212 388 людей (за денною формою навчання – 189 728 людей).