У ДМСУ нагадали: припинити громадянство України може тільки указ президента

У Державній міграційній службі України нагадали, що припинити громадянство України може тільки указ президента, і цю чинну норму може змінити тільки Верховна Рада України, на неї не впливають рішення інших держав.

Як наголосив речник ДМСУ Сергій Гунько на «Громадському радіо», процедура виходу з громадянства України прописана в законі «Про громадянство України», і змінити цю процедуру, цей закон може лише Верховна Рада України.

«Тобто, незалежно від будь-яких рішень будь-яких держав світу, процедура залишиться такою, як і була, і громадяни, які не вийшли з громадянства відповідно до закону України, залишатимуться громадянами України», – сказав Гунько, коментуючи російський законопроект про спрощення набуття громадянства Росії громадянами України.

«Припинення громадянства України – це тільки указ президента України. Інших варіантів припинення громадянства України не існує», – наголосив речник.

Раніше в середу в Росії Державна дума, нижня палата парламенту, схвалила у другому й основному читанні законопроект, що, серед іншого, передбачає спрощений порядок набуття громадянства Росії громадянами України. Документ передбачає, що для українців замість документа, що підтверджує вихід із попереднього громадянства, якого вимагає чинний російський закон, можуть приймати лише нотаріальну копію їхньої заяви про відмову від громадянства України, надісланої до компетентних українських органів. У разі схвалення і верхньою палатою, Радою федерації, і президентом Росії передбачено, що ці норми мають набути чинності з 1 вересня цього року.

Доповідачі про законопроект стверджували, що Україна «свідомо не приймає» прохань про відмову від громадянства і не відповідає на них і що отримати довідку про вихід із громадянства України «практично неможливо». Вони також заявляли, що нині на прийняття у громадянство Росії чекають близько 600 тисяч українців, що вже перебувають у Росії. Російське законодавство передбачає, як правило (з деякими винятками), що іноземець-набувач російського громадянства має попередньо оформити відмову від усіх інших своїх громадянств.

В Україні ще після повідомлень про попередні, оголошені навесні 2014 року, схожі плани Росії – тоді йшлося про спрощення набуття громадянства таким самим чином, через заяву про відмову від попереднього, для «російськомовних іноземців» (у нинішньому російському законопроекті йдеться конкретно про українців) – уже заявляли, що законодавство України не передбачає такої процедури «відмови від громадянства», і тому отримання громадянином України іноземного громадянства у зв’язку з «відмовою від громадянства України» не може розглядатися як законна підстава для припинення громадянства України.