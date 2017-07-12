Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг

Айсберг площею 5,8 тисячі квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди і почав дрейфувати на північ.

За словами вчених, айсберг утворився в період з 10 липня по 12 липня в результаті розколу на льодовику Ларсен-С, який розвивався роками.

Айсберг розміром 175 кілометрів у довжину і близько 50 кілометрів у ширину є одним із найбільших, що спостерігалися за останні 30 років. Буде потрібно кілька років, щоб він розтанув. Айсберг важить понад трильйон тонн і складається з обсягу води, що вдвічі перевищує обсяг озера Ері в Сполучених Штатах Америки.

Вважається, що відокремення айсберга не викликаний глобальною зміною клімату, і його танення не вплине на рівень моря. Однак вчені побоюються, що втрата айсберга може призвести до подальшого розпаду решти льодовикового шельфу. Якщо антарктичні льоди, які містяться на льодовику Ларсен-С, будуть відколюватися, глобальний рівень океану може піднятися приблизно на 10 сантиметрів, вважають дослідники.